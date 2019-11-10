الخبير الاقتصادي بوب: الديون الخارجية وراء عزوف دعم السودان

التاريخ: 10-نوفمبر-2019 فى : اقتصاد 4 مشاهدة استبعد الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب دعم مؤسسات التمويل العالمي للسودان على الاقل فى الوقت الحالي. وارجع بوب بحسب (لسونا)، أسباب ذلك لتضخم الديون الخارجية وغراماتها على السودان. Advertisements داعياً الحكومة الجديدة لتبني رؤية اقتصادية تقوم على الشفافية ومكاشفة الشعب بالحقائق مجردة مع استنباط سياسات بعيدة عن الحاق أي ضرر بالشعب أو خداعه أو فرض مزيداً من الضرائب لمضاعفة معاناته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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