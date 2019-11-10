بالفيديو:الذهب يقود طالب سوداني جديد للمعتقلات المصرية وأسرته تنظم وقفة احنجاجبة أمام السفارة المصرية

كشف الماحي صديق الماحي والد محمد الماحي الطالب الذي احتجزته السلطات المصرية بعد توقيفهم مع مجموعة معدنين سودانين وذلك بالقرب من الحدود المصرية الاسبوع الماضي – كشف عن عدد كبير من السودانيين المعدنيين بالسجون المصرية حيث قال:(جينا الخارجية يوم الخميس لقينا قبل يوم الاربعاء ممسوك 26 معدنا).

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وطالب الماحي الحكومة السودانية ممثلة في المجلس السيادي و مجلس الوزراء بالعمل على اطلاق سرح السودانيين المحتجزين لدى السلطات المصرية على خلفية النشاط التعديني في المناطق المتاخمة للحدود السودانية المصرية .

هذا وقد اعلنت سرة المحتجز السوداني محمد الماحي عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر الجاري أمام السفارة المصرية بالخرطوم لاطلاق سراح ابنهم الطالب الذي تم القبض علية مع مجموعة من المعدنيين في تلك المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)