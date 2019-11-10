“حمدوك” يبدأ غداً لقاءات بالمسؤولين بالاتحاد الأوروبي

يبدأ الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء غداً الاثنين سلسلة من اللقاءات المكثفة مع قيادات المفوضية الأوربية ببروكسل .

و سيتم استقباله بمبنى مجلس الاتحاد الأوربي من قبل الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية والسياسية الأمنية / نائب رئيس المفوضية فيديريكا موغيريني ليشاركا معا في جلسة نقاش حول السودان بحضور وزراء خارجية الدول أل 28 الأعضاء بالاتحاد الأوربي.

كما سيقدم سيادته تنويرا لوسائل الإعلام المختلفة حول مجمل ما تم نقاشه من قضايا، وذلك قبل ان يلتقي بوزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو (الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوربي حالياً) ومن ثم سيجمعه لقاء بوزيرة خارجية السويد.

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وسيختتم اجتماعاته في الاتحاد الأوربي بحضور جلسة استماع مع لجنة التنمية والعلاقات الخارجية بالبرلمان الأوربي.

وكان رئيس الوزراء قد وصل الى بروكسل اليوم في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية / نائب رئيس المفوضية فيديريكا موغيريني. وفي إطار الانفتاح الذي تشهده علاقات السودان مع الاتحاد الأوربي

وسيبتدر السيد رئيس الوزراء برنامج زيارته بلقاء الجالية السودانية ببلجيكا اليوم، وسيلتقي بعد ذلك بالأمين العام لمجموعة الدول الافريقية الكاريبية الباسيفيكية “ACP” والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها.

وسيحل السيد رئيس الوزراء ضيفا على قناة يورونيوز مساء اليوم وسيعقب ذلك لقاء إذاعي للسيد رئيس الوزراء مع إذاعة ارابيل اف ام، والتي تعد من كبرى القنوات الإذاعية ببلجيكا.

على صعيد آخر سيجري السيد وزير الصناعة والتجارة والسيدة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية والسيد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لقاءات مع القيادات التنفيذية الرئيسية بالإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية بالمفوضية الأوربية.

ومن المؤمل أن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في تطور العلاقات بين السودان والاتحاد الأوربي.

يذكر أن الاتحاد الأوربي كان قد عبر اكثر مرة عن دعمه للثورة السودانية، وعن استعداده لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار والسلام ومساعدة الاقتصاد السوداني على التعافي وإرساء دعائم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)