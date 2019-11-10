والي الخرطوم يؤكد على أهمية رتق النسيج الاجتماعي

التاريخ: 10-نوفمبر-2019
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أكد الفريق الركن أحمد عابدون والي الخرطوم اهتمام الولاية بتعزيز الأمن المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي .
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بمنطقة قري شمال بحري بحسب (سونا)، احتفال الصلح بين قبيلتي البطاحين والشايقية، إثر حادث القتل الذي راح ضحيته أحد أفراد قبيلة البطاحين، بحضور النظار والعمد والمشايخ.
وأشاد الوالي بدور القيادات الأهلية في خلق التواصل بين القبائل والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسلم الاجتماعي وأشاد بقيادات قبيلة البطاحين الذين قدموا نموذجاً في العفو والتسامح بين جميع قبائل الولاية.
من جانبه أكد معتمد بحري اللواء أحمد آدم محمد ان الصلح يجنب المنطقة النزاعات ويدعم عملية الاستقرار.
من جانبه قدم ممثل الأسرة العفو لله لربط النسيج الاجتماعي بين القبيلتين، فيما عبر قيادات الإدارة الأهلية عن رضاءهم التام عن هذا الصلح مشيدين بأهل القتيل من قبيلة البطاحين بقبولهم هذا الصلح والعفو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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