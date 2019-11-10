مجلس الوزراء يصدر قراراً بنقل المواطنين بالعربات الحكومية

التاريخ: 10-نوفمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر السفير عمر بشير مانيس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المفوض بحسب (سونا)، قراراً بأن تقوم جميع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية التابعة لها على نقل المواطنين مجاناً أثناء ساعات العمل الرسمية وبعد نهاية الدوام اليومي وفي العطلات الرسمية وأن تشارك القوات النظامية في ترحيل المواطنين مجاناً، ووجه القرار السيد وزير الحكم الاتحادي رئيس لجنة معالجة أزمة المواصلات بالتنسيق ومتابعة الأمر مع الجهات المعنية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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