رئيس الأركان يختتم زيارته لاتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي

شهد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان ضمن زيارته لإتجاه البحر الأحمر الإستراتيجي، شهد بمعهد المشاة بجبيت الإحتفال بتخريج الضباط الدارسين في دورات النصف الثاني للعام التدريبي 2019م (قادة الألوية والكتائب والسرايا والفصائل) إلي جانب إحتفال معهد ضباط الصف بتخريج عدد من الدورات المشتركة وأخري لضباط الصف والجنود ولدي مخاطبته إحتفالات التخريج قال رئيس هيئة الأركان إن القوات المسلحة بمالديها من مرتكزات تاريخية وبتكوينها القومي ستظل ملتزمة بواجباتها الدستورية في حماية الوطن أرضه وإنسانه وهي ماضية في تطوير قدراتها مشيراً في هذا الصدد إلي الإهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المستويات وتعهد بدعم ومساندة كافة الكليات والمعاهد العسكرية ومراكز التدريب وتوفير إحتياجتها وهي تطلع بأدوراها في رفع القدرات والتدريب لمنسوبي القوات المسلحة، وأشاد سيادته بالدورات والنتائج المتميزة التي أحرزها الدارسون من الضباط والرتب الأخري من منسوبي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع .

ولدي مخاطبته منسوبي الفرقة الثانية عشر مشاة ووحدات إسنادها إلي جانب وحدات منطقة جبيت في خاتمة الزيارة جدد رئيس هئية الأركان إلتزام القيادة بتوفير كافة إحتياجات أفراد القوات المسلحة المادية والمعنوية مشيرا إلي إن محور الفرد العسكري لا يزال يحتل المرتبة الأولي في خطة التطوير وقال إن القوات المسلحة إستكملت جاهزيتها للإنطلاق إلي الأمام بنظرة مغايرة ورؤية متجددة تستصحب معها كل الاهداف والنجاحات التي تجعل منها قوة قادرة ومقتدرة للدفاع عن البلاد وحماية حدودها.

فيما أشار الفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية إلي أن المستوي الذي برزت به الدوارت سينعكس إيجاباً علي كافة نواحي العمل والأداء بالقوات البرية مشيداً بجهود تشكيلات ووحدات منطقة جبيت ومستوي التنسيق والتناغم الذي تعمل به في إطار الإضطلاع بواجباتها ورفعة الوطن وقواته المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)