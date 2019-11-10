عضو مجلس السيادة: السلام من أولويات المرحلة وأهمها

التاريخ: 10-نوفمبر-2019
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حيا الاستاذ حسن شيخ ادريس قاضي عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الدور الرسالي الذي يضطلع به المعلمون في دعم وترقية مسيرة التعليم بالبلاد وتعهد بدعمه بوصفه الاساس لتقدم ونهضة الدول وشعوبها.
وأكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي، لدى مخاطبته، احتفال وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، باليوم العالمي للتعليم لصالح السلام، الذي نظمته الوزارة بمقرها صباح اليوم، بالتعاون مع منظمة متاع المقوين والمنظمة العالمية لرعاية الأسرة والطفل، والمنظمة الطلابية لمحو الامية، ان السلام هو الغاية التي يسعى إليها الجميع وهو من أولويات المرحلة وأهمها على الإطلاق وفق ما نصت عليها الوثيقة الدستورية، داعياً الجميع لدعم السلام، والنهوض بالعملية التعليمية بوصفها الطريق الأمثل لصنع السلام.
من جهته عبر الدكتور محمد حماد الأمين العام للمجلس القومي لمحو الأمية، ممثل وزير التربية والتعليم، عن تقديره لرئيس واعضاء مجلس السيادة الإنتقالي، واهتمامهم الواضح بقضايا التعليم، واعداً بدعمهم وتعزيز جهودهم وصولاً لسلام دائم وشامل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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