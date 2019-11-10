أقدم أحد معجبي الفنان الكبير ابو عركي البخيت على خلع ملابسه وسط دهشة الجمهور الذي امتلأت به جنبات المسرح القومي السوداني وذلك خلال الحفل الجماهيري الكبير الذي أحياه الفنان السبت الماضي. وكان الرجل الذي شرع في خلع ملابسه قد استبدت به نشوة الطرب وموسيقي الفنان الكبير ابو عركي البخيت وهو يغني رائعة الشاعر الكبير المرحوم سعد الدين ابراهيم (عن حبيبتي بقول لكم) ليفاجئ الفنان والجمهور بخلع قميصه الا ان القائمين على تنظيم الحفل سارعوا باخراجه وابعاده عن خشبة المسرح ليواصل الفنان وصلته الغنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أحد معجبي الفنان أبو عركي البخيت يفاجئه بخلع ملابسه أمام الجماهير وهو (يحكي عن حبيبته) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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