رئيس مجلس الوزراء يصل بروكسل

وصل د. عبد الله حمدوك رئيىس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عصر اليوم. وكان في استقباله القائم بأعمال السفارة السودانية ببروكسل، حامد الجزولي، وعدد من المسؤولين بالاتحاد الأوربي.

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ويشارك السيد حمدوك في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحسب (سونا) غداً الاثنين، ويلتقي قادة الاتحاد الأوربي، لإطلاعهم على تطورات الأوضاع بالبلاد، خاصة في مجالات السلام، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، وجهود الحكومة لمعالجة قضايا الاقتصاد.

ويرافق السيد رئيس الوزراء وزيري الصناعة والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)