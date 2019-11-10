حزب الوطن يطالب بإشراك القوى السياسية في المفاوضات

طالب حزب الوطن بإشراك الأحزاب والقوى السياسية في مفاوضات السلام القادمة واستصحاب رؤيتها وأفكارها بشأن تحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد.

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وقال الاستاذ محمد عوض حماد قيناوي الامين السياسي للحزب في تصريح بحسب (سونا)، إن حزبه لديه رؤية واضحة حول قضية السلام ويمكن أن يدفع بها للأطراف للتداول حولها ودراستها، مؤكداً أن حزبه شريك أساسي في ثورة 19 ديسمبر المجيدة وقدم عدداً من الشهداء في سبيل تمكين عملية التغيير في البلاد وانجاح الثورة السودانية وأضاف “لا يمكن ان يزايد علينا أحد في هذا الجانب”.

وأعرب قيناوي عن استغرابه للبطء الواضح في عملية إنجاز التغيير بالصورة المطلوبة وإزالة كافة اشكال الدولة العميقة، مبيناً ان التلكؤ في القضاء على الدولة العميقة سيعرقل تنفيذ أهداف ثورة 19 ديسمبر المجيدة، داعياً إلى الانتباه لذلك وأضاف: “على قوى الثورة العمل بجدية ومثابرة لإنهاء كل أشكال التمكين التي عمد النظام البائد على تغذية جذورها في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)