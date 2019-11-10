التحقيق في وفاة طالب ثانوي عثر عليه مشنوقاً

التاريخ: 10-نوفمبر-2019 فى : حوادث 148 مشاهدة تحقق شرطة قسم التكامل في البلاغ المدون تحت نص المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة التي صاحبت وفاة طالب ثانوي يبلغ من العمر 14 عاماً عندما تم العثور عليه مشنوقاً بمنطقة عد بابكر في باب منزل، وذلك على إثر بلاغ من شرطة النجدة عليه هبت شرطة القسم برفقة تيم مسرح الحادثة ليتم عمل كافة الإجراءات الأولية من تصوير ورفع بصمات والرسم الكروكي وتحرير الأورنيك الجنائي تم إحالة الجثة لمشرحة الطب الشرعي، قيما باشر المتحري الملازم عثمان محمود استجواب شقيق المتوفي الذي أفاد بأن القتيل خرج قبل يومين من تاريخ الحادثة، ومازالت التحريات متواصلة لفك طلاسم الحادثة، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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