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شاب يرتكب جريمة قتل أثناء مطاردة مختطف موبايله

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التاريخ: 10-نوفمبر-2019

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شاب يرتكب جريمة قتل أثناء مطاردة مختطف موبايله

دون قسم شرطة أم بدة جنوب بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد الأشخاص قام بطعن شقيقه بسكين في صدره مسبباً وفاته، قامت على إثرها الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنقل الجثمان للمشرحة ليقوم الطبيب الشرعي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ومن خلال التحريات اتضح بأن المجني عليه وآخرون اعتدوا على المتهم بساطور في رأسه ونهبه جهاز موبايل قام على إثره المتهم بمطاردتهم، وتمكن المتهم من طعن المجني عليه، إسعف على إثرها للمستشفى ودون بلاغ في مواجهة المجني عليه وآخرين ويتابع المتحري إجراءات البلاغ، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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