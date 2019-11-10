مواطن يطعن نفسه لأغرب سبب

التاريخ: 10-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تلقت شرطة محلية الكاملين بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن (….) قام بطعن نفسه في قدمه اليمنى بسكين شارعاً في الانتحار لتقوم الشرطة بإسعافه إلى المستشفى وحجزه لتلقي العلاج وحجزه تحت الرقابة الطبية، ومن خلال التحريات اتضح بأن المتهم تشاجر مع أحد الأشخاص وتم فض المشاجرة بينهما مما دعاه إلى القيام بطعن نفسه لتقوم الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 133 من القانون الجنائي، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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