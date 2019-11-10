اعتداء على زوجة بسبب الأطفال

دونت شرطة الخرطوم شرق بلاغاً من إحدى الزوجات تبلغ من العمر حوالي الثلاثين عاماً، أفادت في بلاغها بأن أحد المتهمين تعدى عليها بالضرب مما أدى إلى إجهاضها الجنين.

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وبالتحري مع الزوجة أفادت بأن المتهم يسكن معهم بالحي وقام بإيقاف عربته بالقرب من منزلهم ووجد أبناءها بالشارع بالقرب من العربة واعتدى عليهم بالضرب وعند سؤالها عن السبب قام بالاعتداء عليها بالضرب بخرطوش على ظهرها وحنقها بالثوب، لتقوم الشرطة بتدوين إفادات الزوجة للسير في إجراءات البلاغ في مواجهة المتهم، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)