مقتل أجنبي على يد اثنين من مواطنيه بعطبرة

تحقق شرطة حي الوحدة بعطبرة في بلاغ القتل العمد الذي يواجه فيه الاتهام اثنين من الأجانب بقتلهم لمواطنهم طعناً بسكين حيث ورد بلاغ لدى دائرة الاختصاص يفيد فيه المبلغ عن مقتل شاب في العقد الثاني من عمره عليه تحركت قوة من الشرطة برفقة شرطة مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبأورنيك جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة تم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم القبض على اثنين من مواطني القتيل وتجري الشرطة تحرياتها معهما لإكمال ملف البلاغ وإحالته لجهات الاختصاص للفصل فيه، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)