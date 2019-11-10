رشا الرشيد في طريقها لـ(قناة الهلال)

علمت مصادر أن مقترحاً دار في أروقة قناة الهلال الفضائية لضم مذيعة قناة الشروق الفضائية رشا الرشيد للقناة. وقال المصدر إن المقترح ستتم مناقشته رسمياً في اجتماع مجلس الإدارة القادم، متوقعاً أن يتم قبوله وأن يتم الاتصال بالمذيعة في أسرع وقت، وأضاف إن إنضمام رشا الرشيد لقناة الهلال يعد مكسباً للقناة، لأنها مذيعة متمكنة وتجيد تقديم كافة البرامج، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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