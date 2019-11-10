تفاصيل الاحتيال على شاب من قبل رجل وزوجته

استمعت محكمة جنايات الحاج يوسف لأقوال شاب يتهم رجل وزوجته بالاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ (260) ألف جنيه مقابل شراء قطعة أرض بمنطقة سمر بشرق النيل.

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وقال الشاب بوصفه شاكياً عند مثوله بمحكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين، إن والده قام بتسليمه المبلغ موضوع الاتهام بغرض شراء قطعة أرض سكنية، وأن الشاكي تعرف على المتهم الأول، والذي أرشده على المتهمة الثانية، بعد أن ادعيا أن المتهمة لديها قطعة أرض بمنطقة سمر بشرق النيل للبيع.

وأضاف الشاكي أنه قام بتسليم المتهمة مبلغ (260) ألف جنيه وبدورها قامت بتسليمه أوراق القطعة، وبمضي أشهر ظهر شخص أوضح للشاكي أن القطعة تخصه، عند رجوع الشاكي للمتهم الأول نفى معرفته بالمتهمة الثانية، ومن ثم اتضح أنها زوجته، وبموجبه توجه الشاكي إلى قسم الشرطة ودون بلاغاً تحت نص المادة (178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال، وتم القبض على الرجل وزوجته، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)