مجلس الأدوية والسموم يضبط مخالفات صيدلانية ببعض الولايات

كشفت زيارة تفتيشية للمجلس القومي للأدوية والسموم، عن ضبط بعض المخالفات مثل غياب الصيدلي المسؤول، تداول أدوية غير مسجلة، زيادة في بعض أسعار المستحضرات.

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ونفذ وفد من الأمانة العامة للمجلس، زيارات إشرافية لولايات البحر الأحمر، نهر النيل والشمالية، اطلع خلالها على سير الأداء في الفروع الولائية المعنية والأداء الرقابي والتنظيمي في مجال قنوات توزيع وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم الوقوف على متطلبات الترخيص للمؤسسات الصيدلانية وعدد المؤسسات المرخصة بكل ولاية.

وأكد المجلس في تعميم صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أن الوفد استمع للمشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل بكل فرع لإيجاد الحلول المناسبة. وشملت الجولة الوقوف على مطابقة مواصفات التصنيع الجيد لمصنع تجميل وطني ببعض الولايات، وذلك في إطار تشجيع نقل التصنيع الوطني إلى الولايات المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)