عضو بالسيادي: السلام يتطلب مجهوداً أكبر وأسرع

شدد الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان على أن إنجاز السلام خلال الفترة الانتقالية يتطلب مجهوداً أكبر وأسرع، ونوه إلى أنه مضى نصف الزمن الذي حددته الوثيقة لإنجاز ملف السلام.

وقال الفكي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم لدى استقبال وفد أعضاء الجبهة الثورية بقيادة نائب رئيسها، الأمين داؤود بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن وجود أعضاء الجبهة الثورية بالخرطوم يبشر بتتويج مسيرة النضال إلى شراكة، وأضاف “إن وصولهم تأكيد لهذه الشراكة وترتيب الأوراق”.

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ورحب بوجود أعضاء الجبهة الثورية بالخرطوم، وأشار إلى أن وصولهم تم نتيجة نقاشات في جوبا لحضور وفد منهم للخرطوم للانخراط في نقاشات داخلية لتريتب الأوضاع قبل انطلاق جولة التفاوض المقبلة.

ودعا أعضاء الجبهة الثورية للإطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودان والتي تتطلب تكاتف الجميع، ونوه إلى أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة حرمته من استغلال موارده.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)