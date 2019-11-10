وزير الأوقاف: المدنيون والعسكريون أسرة واحدة في الحكومة

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على الشراكة القائمة في الحكم بين المدنيين والعسكريين، وأشار إلى تحول لجان المقاومة بالأحياء إلى لجان “الخدمات والتغيير”.

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وقال مفرح لدى مخاطبته توقيع صلح قبلي شهده رئيس مجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بولاية نهر النيل بين العوضية الجعليين والعبابدة أمس: “نحن أسرة واحدة، مدنيين وعسكريين، ونعمل لصنع مستقبل الوطن”.

وشدد مفرح بحسب صحيفة الصيحة، على أن صلاح الأمة مبنى على العفو، وقال “إن أعظم أنواع الانفاق هو العفو” وأضاف: “الشعب السوداني عظيم لا يستحق أن يكون بينه احتراب ولا بد من إحلال السلام واحترام الآخر”، ودعا لتوظيف الطاقات بعد الثورة لصنع المستقبل بتصفية النوايا لبناء السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)