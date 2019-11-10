التربية والتعليم: (10) آلاف فصل بالولايات مشيدة بـ(القش والأشجار)

كشف وزير التربية والتعليم العام البروفيسور محمد الأمين التوم في مؤتمر صحفي أمس، عن وجود فصول بالولايات تم تشييدها بـ(القش) من غير سقوف ومعرضة لأشعة الشمس، بجانب أخرى شُيدت بالأشجار بلغت أكثر من (10) آلاف فصل.

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وأكد الوزير بحسب صحيفة الصيحة، وضع خطة مكثفة لتدريب المعلمين خاصة اللغة العربية والانجليزية والعلوم، ونوه إلى اتفاق للوصول بميزانية التعليم إلى (20%) من الميزانية العامة، وأكد أن نسبة القبول في التعليم الفني بلغت (3%).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)