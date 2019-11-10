أحمد الطاهر يؤدي القسم عضواً بلجنة تحقيق أحداث القيادة العامة

التاريخ: 10-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أدى القسم أمام رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، أحمد الطاهر النور عضو اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات 3 يونيو 2019م بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بحضور رئيس القضاء والنائب العام ووزير شؤون مجلس الوزراء ووكيل وزارة العدل. Advertisements يذكر أنه كان قد تم تشكيل اللجنة برئاسة نبيل أديب للتحقيق في الأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين المعتصمين بمحيط القيادة العامة والولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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