مقتل (9) من دينكا نقوك على يد مسلحين في أبيي

التاريخ: 10-نوفمبر-2019
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قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيسفا)، إن مسلحين مجهولين قتلوا (9) أفراد من قبيلة دينكا نقوك في هجومين منفصلين استهدف قريتين بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.
وأضافت البعثة وفقاً لمصادر أمس، بأن الهجوم الأول وقع في قرية (ميودول) التي تقطنها دينكا نقوك وتبعد (29) كلم شمال شرق مدينة أبيي حيث قتل (4) رجال و(3) نساء من القبيلة. كما أصيب اثنان في ذات الهجوم، فضلاً عن اختطاف اثنين آخرين بواسطة المسلحين.
ووقع الهجوم الثاني في قرية (دانقاب) التي تبعد (12) كلم شمال شرق أبيي، حيث أدى لمقتل رجل وامرأة وإصابة اثنين آخرين.
وطبقاً لبيان البعثة، فإن دوافع الهجوم غير معروفة، لكن اليونيسفا نشرت قوات مدعومة بدوريات جوية لتعقب المسلحين الذين نفذوا الهجوم.
وأدان قائد قوات اليونيسفا اللواء مهاري زويد الهجوم وقال إنه سيسهم في توتر الأوضاع وتزايد فرص تجدد العنف في المنطقة منزوعة السلاح، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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