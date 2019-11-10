التاريخ: 10-نوفمبر-2019
9 مشاهدة
أبدى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح تفاؤله بنجاح مفاوضات السلام وإنهاء الحرب في السودان وعودة النازحين إلى قراهم.
وقال صالح خلال مخاطبته بقاعة الصداقة ندوة “عودة الروح” الخاصة بعرض مشروعات منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية برعاية تجمع المهنيين التي استعرضت تجربة مشروع الملم كنموذج للبناء القاعدي وإحداث نقلة نوعية بالمنطقة، قال إن التجربة ستدفع بدرجة فاعلة وإيجابية في كل المنظمات المحلية والجهود الشبابية في كل مناطق السودان.
وشدد صالح على ضرورة أن ينقل الإعلام التجربة وأن يقدمها ويركز عليها بشكل كبير، مضيفاً أنها تجربة تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة والإعلام: متفائلون بنجاح مفاوضات السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.