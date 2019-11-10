وزير الثقافة والإعلام: متفائلون بنجاح مفاوضات السلام

أبدى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح تفاؤله بنجاح مفاوضات السلام وإنهاء الحرب في السودان وعودة النازحين إلى قراهم.

وقال صالح خلال مخاطبته بقاعة الصداقة ندوة “عودة الروح” الخاصة بعرض مشروعات منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية برعاية تجمع المهنيين التي استعرضت تجربة مشروع الملم كنموذج للبناء القاعدي وإحداث نقلة نوعية بالمنطقة، قال إن التجربة ستدفع بدرجة فاعلة وإيجابية في كل المنظمات المحلية والجهود الشبابية في كل مناطق السودان.

Advertisements

وشدد صالح على ضرورة أن ينقل الإعلام التجربة وأن يقدمها ويركز عليها بشكل كبير، مضيفاً أنها تجربة تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)