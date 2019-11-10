مدير جامعة السودان يهتم بتحسين أوضاع العاملين

أكد مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عوض سعد عن اهتمامه بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، وترأس المدير أمس اجتماع مجلس الأساتذة الأول بتشكيله الجديد، حيث رحب بالأعضاء الجدد بالمجلس في ظل التغيير الذي بذل فيه الشباب الغالي والنفيس.

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وأضاف سعد بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه وفي ظل سياسة التغيير التي طالت كافة مؤسسات الدولة، والرامية لإعطاء فرصة لكفاءات جديدة، فقد تم تكليف عمداء ومدراء ورؤساء أقسام جدد لإدارة الكليات والمراكز والأقسام المختلفة، وتم تجديد الثقة في البعض لمواصلة عطائهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)