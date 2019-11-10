التعايشي: السلام مفتاح التنمية المستدامة والمتوازنة

التاريخ: 10-نوفمبر-2019
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أكد عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، أن السلام مفتاح التنمية المستدامة والمتوازنة في السودان، وقال خلال مخاطبته أمس بقاعة الصداقة ندوة (عودة الروح) الخاصة بعرض مشروعات منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية برعاية تجمع المهنيين، إن تجربة الملم تؤكد أهمية دور المتعلم والمثقف تجاه قضايا مجتمعه.
وأبان التعايشي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن تجربة المنظمة تعتبر فرصة لكل سوداني يريد أن يساهم في تعزيز قضايا السلم والتنمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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