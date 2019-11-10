مطالبات بنقل المفاوضات إلى الداخل

التاريخ: 10-نوفمبر-2019
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قالت الحركة الشعبية قطاع الشمال (تجمع تحالف قوات التغيير) إن المفاوضات التي تمت بين الحكومة والجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة الحلو في جوبا لم تكن شاملة كافة قوى الكفاح المسلح.
وطالبت عدد من القيادات بحسب صحيفة آخر لحظة، بنقل المفاوضات إلى الداخل، وهددت باللجوء إلى حمل السلاح في حالة إبعادها من العملية التفاوضية القادمة، وكشفت عن امتلاكها (15) ألف مقاتل منتشرين في مناطق متفرقة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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