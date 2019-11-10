“البرهان” يتعهد بمحاربة الفساد والمفسدين والمحسوبية في الخدمات

دعا رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لتفويت الفرصة أمام الساعين لإجهاض عملية التغيير بالبلاد، وأعلن جاهزيتهم لحماية مكتسبات الثورة بأرواحهم.

وطالب البرهان لدى مخاطبته توقيع وثيقة الصلح بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة بمدينة شندي بحسب صحيفة الصيحة أمس، بوحدة الصف السوداني لضمان استقرار البلاد.

ووصف البرهان التغيير في البلاد بالحقيقي، وقال إنه نتاج تكامل الأدوار بين أبناء الشعب والقوات المسلحة، وأهاب بالسودانيين الالتفاف حول السلطة الانتقالية، وبلجان المقاومة في الأحياء، بأن تكون سنداً للحكومة.

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وشدد على ضرورة محاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات وتوزيع الدقيق ومراقبته، وقال “يجب أن نقف في وجه كل مفسد”، وأضاف” “نحن جاهزون لحماية الثورة التي خرجت من أجل الشعب السوداني وتوفير العيش الكريم ومحاربة الفساد، وسنقدم أرواحنا لتظل البلاد متماسكة”.

وتعهد بإحلال السلام في ربوع البلاد، وبمحاربة الفساد والمحسوبية في الخدمات عبر إعمال الرقابة، لاسيما في توزيع طحين الخبز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)