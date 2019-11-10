وزير التربية: مراجعة شاملة للمناهج وتغيير السلم التعليمي إلى 3-3-6

كشف وزير التربية والتعليم العام بروفيسور محمد الأمين التوم في مؤتمر صحفي مساء أمس، عن تغيير السلم التعليمي إلى 3-3-6 تدريجياً، مع مراجعة شاملة للمناهج، وأبان أن التعليم بالسودان منهار ويحتاج لمجهود جبار للوصول لتعليم جيد منصف شامل.

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وأقر الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة، بصعوبة تطبيق مجانية التعليم، لكنه قال إن الوزارة ستضع مسألة مجانية التعليم ضمن أهدافها وإنها ستعمل على توفير مقعد لكل تلميذ وتوفير التعليم لكل من بلغ السادسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)