بالصورة: بطلة اول فيلم اثيوبي سوداني تثير إعجاب رواد مواقع التواصل

أثارت بطلة اول فيلم مشترك بين ممثليين سودانيين وأثيوبيين، إعجاب رواد مواقع التواصل لأدائها البارع في عدة أفلام اثيوبية شاركت فيها بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

الفيلم من اخراج المخرج السوداني الشهير ” محمد نعيم سعد”، والذي سيكون مفاجأة الموسم ويتوقع له نجاحاً باهرا.

وتشهد السينما السودانية انتعاشا، بعد انقطاع دام سنوات ازاحت سينما قاعة الصداقة الستار لعرض الإفلام من جديد، بعد أن قدمت أول عرض لأفلامها الخميس الماضي وذلك بعد الإعلان عن عودتها مجدداً لتقديم أقوى العروض وأحدث الأفلام يومياً، حيث شهد العرض حضوراً مقدراً من الجمهور الذين أبدوا إعجابهم بما قدم من أفلام، مطالبين في الوقت ذاته بافتتاح دور السينما مجدداً في جميع ولايات السودان وإعادة ألقها ورونقها القديم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)