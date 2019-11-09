بالفيديو: امرأة تتعرضن لممارسة الجنس بصورة غير شرعية مع رجل غريب من أجل الانجاب وزوجها يطير من الفرح

تحدثت الناشطة السودانية على مواقع التواصل الاجتماعي المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية سارة منصور عن انتشار ظاهرة التعامل بالدجل والشعوذة وسط قطاعات كبيرة من الشعب السوداني مرجحة بقاء الرئيس المخلوع عمر البشير لمدة ثلاثين عاما كان بسبب استعانته بالدجالين واصحاب السحر والشعوذة.

وروت منصور وهي تؤكد انتشار الظاهرة قصة امرأة سودانية كانت ضحية لاحد المشعوذين حيث جاءت اليه تطلب الانجاب لتقع فريسة سهلة للمحتال الذي كان يستقلها لاقامة علاقة غير شرعية تحت تأثير التخدير مع احد معاونية من خلال عدد من الجلسات حيث قالت:(بدت تجي الجلسات في كل جلسة بنوموها وبدخلوا عليها راجل غريب وبعاشرها في الحرام وهي بكل اسف منومة وما جايبة خبر والجلسة البعديها تجي وبرضو بدخل عليها الغريب ويعاشرها جنسيا في الحرام ).

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وأوضحت سارة منصور بان المرأة حملت نتيجة هذه الممارسة الجنسية غير الشرعية حيث قالت:(بعد انتهاء عدد الجلسات مع الفكي المحتال النصاب دا المرة حملت وفرحت هي وراجلها فرح ما طبيعي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)