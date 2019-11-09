الحركة الوطنية تؤيد نتائج القمة الرباعية بيوغندا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان المنضوية تحت تحالف (سوا) الموقعة على اتفاقية السلام المنشطة عن تأييدها لنتائج القمة الرباعية في يوغندا والتي جمعت كل من الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس جمهورية جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت في وجود نائب الرئيس الكيني السابق ومبعوث دولة كينيا بجنوب السودان مستر كالونزو مسيوكا ونتج عنها تمديد فترة ماقبل الأنتقالي لمدة مئة يوم .

وطالب استيفن لوال الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية أعضاء مجلس الأمن بالاستعجال لتوفير كل متطلبات تطبيق الأتفاقية ، مناشداً الأصدقاء في الدول العربية ليكونوا في مقدمة المجتمع الدولي في المساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان.

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وقال لوال في تصريحات صحفية محدودة اليوم السبت بحسب سونا – إن فترة المئة يوم مخصصة لإنجاح عملية التدريب ومن ثم تتم عملية المسح للقوات ووضع أليات المتابعة ومراجعة الفرز وتسجيل القوات ثم تدريب وتحديد معيار الجندي والضابط ثم الترحيل والتوزيع للقوة البالغ عددها 83 الف جندي. كما تم الاتفاق من قبل الأطراف المتمثلة في الأربعة دول على رفع الحظر عن دكتور ريك مشار بتنسيق مع الإيقاد حتى يعود الدكتور ريك مشار ويشارك في الحكومة.

وأشار لوال إلى وجود تنسيق وتواصل بين الأمين العام للامم المتحدة والمبعوث الأمريكي اللذين رحبوا بدعوة السودان الذي نجح في وضع حل لقضية السلام بدولة جنوب السودان.

و أعلن التزام الحركة الوطنية لجنوب السودان بالتمديد الجديد كفترة كفيلة بمعالجة مواطن الخلاف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)