دكتور مهلب يؤكد دعمه للتأمين الصحى بالدمازين

إطلع د. مهلب الفاتح الريح مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعيه الوزير المكلف بولاية النيل الأزرق إطلع على مجمل الأداء بالصندرق القومي للتأمين الصحي فرع النيل الأزرق وذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع مع الإدارة التنفيذية للصندوق بحضور د. نصرالدين سيداحمد المدير التنفيذي و عدد من مديرى الإدارات والأقسام والوحدات.

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و أكد دعمه للتأمين الصحي بالولاية من أجل استقرار العمل الصحي بشكل عام . وخلال الاجتماع استمع د. مهلب لشرح وافِ عن التغطية الشاملة بشقيها الخدمي والسكاني ونسبة التردد وانتشار الخدمة الطبية وعدد المراكز المباشرة وغير المباشرة بجانب خدمات التأمين الصحي المتمثلة في التمريض المنزلي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التأمين الصحي.

واشاد د. مهلب بحسب سونا – بالتنوير الضافي و جهود العاملين والإدارات المتخصصة ومنهجية العمل وأوضح أن نسبة التردد العالي ناتج عن الظروف التي مرت بها الولاية في الفترة الماضية داعياً لتكثيف حملات إصحاح البيئة ومكافحة النواقل وجدد تواصله المستمر مع التأمين الصحي والسعي لتذليل كافة التحديات والصعوبات التي تواجه مسيرة التأمين الصحي تجويداً للاداء وتحسين الخدمات للمشتركين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)