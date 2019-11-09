إجازة النظام الأساسي لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم

أجاز الاجتماع التأسيسي لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم النظام الأساسي للنقابة، وكلّف لجنة التسيير المكونة من 25 أستاذاً برئاسة عميد كلية العمارة الدكتور أكرم أحمد الخليفة بالاستمرار في خطوات تأسيس نقابة الأساتذة والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة .

جاء ذلك في اجتماع تكوين نقابة أساتذة الجامعة الذي عقدته اللجنة التمهيدية لمبادرة استعادة نقابة أساتذة جامعة الخرطوم اليوم السبت التاسع من نوفمبر 2019م بقاعة الامتحانات الكبرى بمجمع الوسط، بحضور مديرة الجامعة بروفيسير فدوى عبد الرحمن علي طه، ومشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها ومجمعاتها المختلفة.

وأجاز الاجتماع تغيير مسمى نقابة الأساتذة إلى “الهيئة الفرعية لأساتذة جامعة الخرطوم”.

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الأستاذة علا محمد الحسن قدمت كلمة اللجنة التمهيدية لمبادرة استعادة نقابة الأساتذة في بداية الاجتماع، كما قدم الدكتور بابكر أحمد الحسن كلمة النقابة السابقة مصحوبة بحزمة من التوصيات، وتناول المهندس علي محمد علي دور النقابات في حراسة الثورة، حيث أكد ضرورة التحوّل من مبدأ حفظ الحقوق إلى تطوير الأستاذ الجامعي وخدمة الجامعة والوطن ككل.

من جانب آخر استعرض رئيس لجنة التسيير دكتور أكرم أحمد الخليفة النظام الأساسي في جلسة ترأسها البروفيسور عابدين محمد علي صالح، وبعد نقاش مستفيض تمت إجيز النظام الأساسي في نهاية الجلسة، وجرى الإجماع على أن يكون جميع أساتذة الجامعة ومساعدي التدريس أعضاءً في نقابة الأساتذة، وفي حالة عدم رغبة أي أستاذ في الانتساب للنقابة يقدم طلباً يفيد بذلك.

وأكد رئيس الجلسة المهندس محمد علي عوض الكريم بحسب سونا – استصحاب آراء جميع الأساتذة وملاحظاتهم حول النظام الأساسي وإجراء مراجعة شاملة وإعادة تنقيح النظام الأساسي، واتفق الأساتذة على وجود ممثل واحد ينوب عن كل 20 أستاذاً بالجامعة في الجمعية العمومية للنقابة، وتوافقوا على شروط العضوية وتصنيفاتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)