الأمة القومي: تفاهمات وتقدم في إجتماعات لم الشمل

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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كشف حزب الأمة القومي عن جهود مكثفة وتفاهمات وتقدم في إجتماعات لم الشمل للوصول إلي تسوية نهائية في كافة الخلافات مع تيارات الحزب، في وقت كشف فيه عن بشريات خلال اليومين القادمين بشأن لم الشمل.
وقال اللواء فضل الله برمة ناصر رئيس لجنة التفاوض للم الشمل نائب رئيس الحزب بحسب (smc) إن الحزب أحرز تقدماً مع التيارات بشأن لم شمل الحزب، مشيراً إلي أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحولاً كبيراً في كافة المجالات المُتعلّقة بالحزب.
من جانبه قال د. آدم موسي مادبو رئيس التيار العام إن التيارات إجتمعت مع لجنة الحزب الإسبوع الماضي وتم النقاش حول إنشاء مؤسسات إستثنائية وفاقية، مشيراً إلي إن الحزب وعد بأنه سينظر فيها ويتم الرد علي لجنة لم الشمل، معرباً عن أمله في أن تكون هناك بشريات في هذا الشأن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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