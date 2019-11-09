” كلنا واحد”.. مبادرة حققت نجاحات كبيرة في الأسواق المخفضة

حققت مبادرة “كلنا واحد” نجاحات منقطعة النظير بمحلية الخرطوم في توفير السلع والخدمات بعدد من الأسواق بمحلية الخرطوم نتيجة توفيرها للسلع بأسعار زهيدة وفي متناول اليد، خاصة اللحوم والخضراوت والتعاون مع مندوبي الشركات.

وتشكلت المبادرة من حي امتداد ناصر مربع 2 بالخرطوم، وامتدت لتشمل عدداً من أحياء ولاية الخرطوم بالتعاون مع لجان المقاومة بالأحياء.

وقال رئيس المبادرة عمر محمد “ود الحاجة” لـ”شبكة الشروق” إن البيع في الأسواق المخفضة التي أقامتها الحكومة أسعارها غالية، لذلك نبعت الفكرة بعمل مبادرة لبيع السلع بأسعار زهيدة، وأشار إلى أن كيلو اللحمة العجالي بدأ بـ200 جنيه، والآن يباع 240 جنيهاً.

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وأضاف أن المبادرة بعد أن حققت نجاحاً مقدراً انتقلت لعدد من الأحياء بمحلية الخرطوم، وأشار إلى أن العاملين في المبادرة متطوعون وأبان أن العمال أحياناً لا يأخذون أجراً نظير عملهم.

وأشار بحسب الشروق – إلى أن مبادرة “كلنا واحد” وجدت مقاومة من قبل بعض التجار والجزارين لإجهاضها، وكشف عن تعرض الأسواق لعدد من المضايقات من قبل التجار.

وأضاف أن المبادرة بعد أن توسعت تكونت لجنة تضم رؤساء الأسواق بالأحياء المعنية، وأشار إلى أن المبادرة تعترضها العديد من العقبات الإدارية خاصة في مسائل التصديق من قبل المحليات، وأضاف أن هناك اتجاهاً لتشمل المبادرة كل ولاية الخرطوم، بعد أن تفهم مناديب الشركات الغذائية الفكرة ودعمها عبر توفير السلع بأسعار الكلفة.

وأضاف أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في ضرورة الوصول لمناطق معينة ونحتاج لإشراف إداري، والتصديقات الحكومية.

يشار إلى أن السلع التي تباع ضمن مبادرة “كلنا واحد” اللحمة 240، كيلو الفراخ 130، وعدد من السلع التي تباع بسعر الكلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)