الجيش ينفي إرسال قوات من الدعم للسريع للقتال في ليبيا

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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نفت القوات المسلحة السودانية جملة وتفصيلاً، التقرير الأممي الذي قالت قناة “الجزيرة” الفضائية إنها تحصلت عليه، ويتحدث عن إرسال القوات المسلحة ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال في ليبيا، بجانب قوات اللواء متعاقد خليفة حفتر.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. عامر محمد الحسن، في بيان صحفي بحسب الشروق نقلاً عن قناة “طيبة” الفضائية، إن هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية، مبيناً أن قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، وأن الجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم، مؤكداً أن الجيش لن يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل غير الصادقة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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