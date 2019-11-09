بالفيديو: الأنوثة تعود للفنانة ريان الساتة بعد الحلاقة الذكورية ورواد المواقع يحثونها على التمسك بالثوب

أحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطلة الجديدة للفنانة المثيرة للجدل (ريان الساتة) حيث ظهرت في (نيو لوك) جديدة في حفل منتدى مراسي الشوق وهي ترتدي الثوب السوداني المعروف بأنه الزي التقليدي للمرأة السودانية.

المعلقون على طلة ريان الجديدة بالثوب السوداني بعد أن أثارت جدلاً كثيفاً بعد ظهورها بحلاقة شعر رأسها على طريقة (الاولاد) حسب ما تداولته المواقع – المعلقون عبروا عن إعجابهم حيث ذهب البعض بأن ارتدائها الثوب السوداني قد أعاد لها أنوثتها حيث ذكر أحد المعلقين قائلا:( شامي لي ريحة أنوثة والله في أمل يعني) بينما كتب آخر متهكماً حيث قال:(حلوه بي التوب تشبه البنات).

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وحث عدد من رواد المواقع الفنانة على التمسك بالثوب السوداني حيث قال معلق:(سبحان الله المخلوقة دي جملية فلتعلم النساء بأن جمالها وميزتها من الذكور هي حشمتها لانه مانص عليه ديننا) وكتب اخر قائلا:( ريان بالتوب عسل والله نحن معاك أجمل شئ خليك ذي كدا بس يعطيك العافية) بينما اكد معلق على جمالها بالطلة الجديدة بسبب الثوب حيث قال:( التوب فيك حلو والله ومحتشم خليك فيو دائما).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)