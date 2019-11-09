فريدوم هاوس: التقنيات الرقمية لعبت دورًا مهمًا في إسقاط النظام

أكدت دراسة جديدة أجرتها مؤسسة “فريدوم هاوس” بالولايات المتحدة ان الحكومات حول العالم أصبحت تستخدم بشكل متزايد وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالإنتخابات وتتبع مواطنيها.

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وتتبعت الدراسة حرية الإنترنت في 65 دولة تغطي 87 ٪ من مستخدمي الإنترنت في العالم. شهدت ثلاث وثلاثون دولة من تلك البلدان انخفاضًا في حرية الشبكة منذ يونيو 2018.

وقال أدريان شهباز، مدير أبحاث التكنولوجيا والديمقراطية في فريدوم هاوس لصحيفة “ياهو فاينانس” بحسب ما اورده (المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن أكبر الانخفاضات في دول مثل السودان والبرازيل، قائلاً: هذه بلدان مختلفة للغاية، فقد لعبت التقنيات الرقمية دورًا مهمًا للغاية في إسقاط نظام بأكمله في السودان. يذكر أن التقرير أشار إلى إنخفاض حرية الإنترنت في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)