داؤود: لسنا دعاة حرب ولا طلاب سلطة

التاريخ: 09-نوفمبر-2019
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وعد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود، بحل المشكلات والقضايا التي يعاني منها شرق السودان. وقال إننا لسنا دعاة حرب ولا طلاب سلطة فقط نريد أن يكون السودان للجميع ويسع مواطنيه كافة.
وعاد داؤود إلى البلاد، يوم السبت، وكان في استقباله بمطار الخرطوم بعض أعضاء مجلس السيادة وقادة الحرية والتغيير وسط استقبالات شعبية من جماهير الشرق الذين احتشدوا في ساحة مطار الخرطوم.
وجدد داؤود بحسب الشروق – وقوفه وتعاونه مع المكونات السياسية لشرق السودان وفي مقدمتهم موقعو اتفاقية سلام شرق السودان مع الحكومة السابقة لينال أهل الشرق حقوقهم وذلك من خلال منبر الشرق.
وأكد ثقته في الشباب لقيادة السودان نحو المجد، وأعلن عن عقد ورشة بالخرطوم قريباً بمشاركة خبراء من الشرق لإعداد ورقة تفاوضية في مفاوضات جوبا.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة أحد مكونات الجبهة الثورية، ممثلاً لشرق السودان، وقد شاركت في مفاوضات السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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