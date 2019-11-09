كميات كبيرة من البصل تصل الخرطوم

كشف صديق أحمد المزارع بولاية الخرطوم محلية بحري الريف الشمالي عن وصول كميات كبيرة من محصول البصل من ولاية الجزيرة الى أسواق ولاية الخرطوم.

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وقال صديق إن سعر الجوال بمناطق الانتاج بلغ الفي جنيه، متوقعا أن توالي الاسعار الانخفاض بعد وصول كميات من ولاية كسلا خلال الايام القادمة .

و قال في تصريح بحسب (سونا) أن احد اسباب غلاء البصل خلال الفترة السابقة كان تلف محصول البصل بعامل غرق المخزون جراء السيول والفيضانات التى ضربت البلاد مؤخرا بجانب سوء التخزين والتهريب.

وأطلق صديق تطمينات للمواطنين بوصول كميات من شحنات البصل لولاية الخرطوم من الجزيرة وهناك كميات أخرى ستصل من ولاية كسلا ستمتص الارتفاع الجنوني في اسعار المحصول والتي بلغت اكثر من اربعة آلاف جنيه للجوال الواحد ،مشيرا الى ان الموسم المقبل سيشهد وفرة في المحصول بعد ان بدأ المزارعون استعداداتهم للموسم المقبل بنثر تيراب البصل .

وناشد المزارع صديق أحمد الجهات المختصة توفير معلومات حجم الاستهلاك ليتسني للمزارعين تغطية الولاية ،لافتا الى أن الأسعار لكل محصول تحدد وفق العرض والطلب بجانب ارتفاع تكلفة الانتاج وزيادة أسعار المدخلات من تقاوى واسمدة ومبيدات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)