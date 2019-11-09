المرور تبحث قضايا الازدحام بالطرق ومكافحة سلوكيات السائقين

بحث اللواء شرطة حقوقي مدثر عبد الرحمن نصر الدين مدير الإدارة العامة للمرور قضايا الازدحام المروري بالطرق ومكافحة السلوكيات التي تبدر من بعض سائقي المركبات التي تضر بالبيئه المرورية ومستخدم الطريق مع كيفية معالجة بعض القضايا المشتركه مع جهات الاختصاص الأخرى مثل أزمة المواصلات، والفريشة على جانب الطريق، وصيانة الطرق، وصيانة الإشارات وغيرها من القضايا التي تؤثر في حركة الطريق والتي تقع على عاتق جهات أخرى ذات صله بالعملية المرورية، وذلك في اجتماع عاجل عقده اليوم السبت مع مديري الدوائر والإدارات ورؤساء أقسام المرور بولاية الخرطوم.

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وأشار اللواء مدثر إلى أهمية الجلوس العاجل مع الجهات الأخرى إضافة إلى تذليل كافة العقبات التي من شأنها إعاقة السلامة المرورية وتوفير بعض المركبات لعدد من الأقسام.

وأكد اللواء شرطة صديق العبيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بحسب (اليوم التالي) أنه تم التنسيق مع الجهات الأخرى ووعد بمعالجة بعض القضايا.

وأعلن عن زيادة انتشار القوه بالطريق ضبطا وتوعية مناشدا المواطن التبليغ الفوري عن الظواهر المرورية السالبة مع ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)