المهدي: ماضون في المسيرة الوطنية حتى الانتخابات

قال زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، إن حزبه ماضٍ في المسيرة الوطنية حتى الانتخابات المقبلة. وحيا شهداء الأنصار، وأكد أن حزبه سيمضي في تعزيز مسيرته عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.

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ووقف المهدي والوفد المرافق له ضمن برنامج زيارته لولاية الجزيرة، السبت، بقرية الشكابة الخليفة الشريف بمحلية جنوب الجزيرة، على المسألة التاريخية للخليفة شريف وابنيه الفاضل والبشرى وعدد من شهداء الأنصار.

وحيا الإمام الصادق بحسب الشروق – جموع الأنصار الذين احتشدوا لاستقباله وتعزيز مسيرة الحزب في هذه المرحلة بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة التي رفعت شعار: (حرية.. سلام.. عدالة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)