التاريخ: 09-نوفمبر-2019
1 مشاهدة
قال زعيم حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي، إن حزبه ماضٍ في المسيرة الوطنية حتى الانتخابات المقبلة. وحيا شهداء الأنصار، وأكد أن حزبه سيمضي في تعزيز مسيرته عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.
ووقف المهدي والوفد المرافق له ضمن برنامج زيارته لولاية الجزيرة، السبت، بقرية الشكابة الخليفة الشريف بمحلية جنوب الجزيرة، على المسألة التاريخية للخليفة شريف وابنيه الفاضل والبشرى وعدد من شهداء الأنصار.
وحيا الإمام الصادق بحسب الشروق – جموع الأنصار الذين احتشدوا لاستقباله وتعزيز مسيرة الحزب في هذه المرحلة بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة التي رفعت شعار: (حرية.. سلام.. عدالة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المهدي: ماضون في المسيرة الوطنية حتى الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.