وزير التعليم: نتيجة الشهادة السودانية خادعة وتطبخ بليل كما الانقلابات

Advertisements

شكك محمد الأمين وزير التربية والتعليم السوداني في نتائج الشهادة الثانوية ووصفها بأنها غير حقيقية وكانت تطبخ بليل كما الانقلابات؛ وتعهد بأنهم في العام القادم سيعلنون النتيجة الثانوية كما هي دون غش ودون معالجة، حتى نعرف والمجتمع أين نحن وكيف يمكن أن ننتقل للأحسن.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي اليوم السبت بحسب صحيفة (اليوم التالي) إن إعلان النسب التي يتحصل عليها المائة الأوائل خداع وبرر إعلانهم للنتيجة الحقيقية في العام المقبل لأجل أن يعرف المجتمع أين كنا وإلى أين نمضي وأردف: التعليم هو رأس مالنا، لذلك لا يمكن أن ننميه ونبنيه بالغش؛ ونعترف أن الطلبة لم يكونوا يتعلمون في العهد السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)