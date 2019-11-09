“السيادي” السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة حرمته من استغلال موارده، وشدد على أن إنجاز ملف السلام خلال الفترة الانتقالية يتطلب مجهوداً أكبر وأسرع.

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وأشار سليمان، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي يوم السبت بمطار الخرطوم، خلال استقباله القيادي بالجبهة الثورية أمين داؤود، إلى أنه مضى نصف الزمن الذي حددته الوثيقة لإنجاز ملف السلام.

وأضاف داؤود أن وجود أعضاء الجبهة الثورية بالخرطوم ينذر بتتويج مسيرة النضال إلى شراكة، وأن وصولهم تأكيداً لهذه الشراكة وترتيب الأوراق.

وأبان الفكي بحسب الشروق – أن وصولهم تم نتيجة نقاشات في جوبا لحضور وفد منهم للخرطوم للانخراط في نقاشات داخلية لترتيب الأوضاع قبل انطلاق جولة التفاوض المقبلة، داعياً أعضاء الجبهة الثورية للاطلاع على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودان والتي تتطلب تكاتف الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)