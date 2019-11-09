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سحب الثقة من نقابة جامعة الخرطوم

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 09-نوفمبر-2019

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سحب الثقة من نقابة جامعة الخرطوم

سحبت السبت مبادرة أستاذة جامعة الخرطوم الثقة من نقابة الجامعة السابقة وعكفت على انتخاب نقابة جديدة في جلسة مغلقة.

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وأبدى رئيس الجلسة عابدين محمد الحسن عدم ثقته في عدد الجامعات البالغ عددها 140 جامعة وكلية جامعية وأكد أنها إذا خير لخفض عددها إلى 15 جامعة.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أساتذة جامعة الخرطوم علا محمد الحسن خلال مخاطبتها الإجتماع التأسيسي للنقابة بمباني جامعة الخرطوم أن من أهداف النقابة التي يتم تكوينها السعي لاستعادة أملاك الجامعة المنهوبة متهمة الحكومة السابقة بالنيل من الجامعة.

من ناحيته دعا رئيس النقابة السابق بابكر محمد الحسن بحسب سونا –  البعد عن التطرف. ووصف الاستشاري في مجال الحوكمة على حمد غياب النقابات بالدكتاتورية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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