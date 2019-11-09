قوى الحرية ترحب بعودة “الأمين داؤود” القيادي بالجبهة الثورية

وعد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود، بحل المشكلات والقضايا التي يعاني منها شرق السودان. وقال لدى عودته بمطار الخرطوم اليوم، لسنا دعاة حرب ولاطلاب سلطة فقط نريد أن يكون السودان للجميع ويسع مواطنيه كافة.

وجدد وقوفه وتعاونه مع المكونات السياسية لشرق السودان وفي مقدمتهم موقعي اتفاقية سلام شرق السودان مع الحكومة السابقة لينال أهل الشرق حقوقهم وذلك من خلال منبر الشرق.

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وأكد داؤود بحسب سونا – ثقته في الشباب لقيادة السودان نحو المجد وأعلن عن عقد ورشة بالخرطوم قريبا بمشاركة خبراء من الشرق لإعداد ورقة تفاوضية في مفاوضات جوبا .

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، وجدي صالح عودة رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود للبلاد قبل توقيع اتفاق السلام خطوة تدعو للتفاؤل بنجاح جولة التفاوض المقبلة التي ستنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الحالي بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان .

وعبر في المؤتمر الصحفي بمطار الخرطوم الذي عقد بمناسبة عودة رئيس الجبهة الشعبية إلي البلاد اليوم ، عن سعادة قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بعودة الأمين داؤود . وقال إن عودته قبل توقيع اتفاق السلام تؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو السلام، مؤكدا استمرار جهود السلام في الداخل والخارج مع حركات الكفاح المسلح .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)