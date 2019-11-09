قام عدد من الطلاب باحدى الجامعات العريقة بتنظيم حفل استقبال للطلاب المنتمين حزب المؤتمر الوطني بجامعتهم . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) تجمع طلاب الجامعة حول عدد من الطلاب المنتمين الي حزب المؤتمر الوطني وقامو بتصويرهم فيديوهات وهم يهتفون حولهم بهتافات الثورة الشهيرة . Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو يظهر فيه طلاب الجامعة وهم يهتفون ويسخرون من طلاب المؤتمر الوطني ويصفونهم بـ”الكيزان” وسط “زغاريد” الفتيات” . و تواعد طلبة الجامعة بملاحقة كل طلبة “الوطني”داخل الجامعة وتنظيم استقبالات مذلة لهم حيث قال احد الطلاب : “والله سنسيركم في كل جحر اذا دخلتموه دخلناه” , واضاف آخر : “الدنيا دوارة يا كيزان” . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : في فيديو ساخر .. طلاب جامعة ينظمون حفل إستقبال مذل لطلاب المؤتمر الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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