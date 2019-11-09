بالفيديو : نانسي عجاج تغني “صابنها” على أنغام أغنية “احبك” .. ومفاجأة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقع “فيس بوك” بصورة واسعة اليوم مقطع فيديو من حفلة الفنانة الشاهيرة “نانسي عجاج” . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) نشر المتابعن مقطع من حفلة للفنانة “نانسي عجاج” وهي تغني وتتراقص اغنيتها الشهيرة “احبك” علي انغام اشهر هتافات الثورة السودانية الاخيرة . Advertisements وما ان بدات موسيقي اغنية “احبك” حتي بداء الحضور بالهتاف مع الموسيقي الهتاف الشهير ايام اعتصام القيادة العامة “صابنها” , حيث ظهرت الفنانة وهي ترتدي علم السودان وتمل الورود في يدها . المقطع اثار اعجاب رواد مواقع التواصل والمتابعين حيث وصفوه بالجميل والرائع واعتبره البعض لفة بارعة من الفنانة الشابة تجاه الثوار والثورة السودانية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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