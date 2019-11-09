حركة عبد الواحد تتهم قوات نظامية بالاعتداء على مدنيين في شمال دارفور

التاريخ: 09-نوفمبر-2019 فى : أخبار 17 مشاهدة Advertisements اتهمت حركة جيش تحرير السودان “جناح عبد الواحد محمد نور” قوات نظامية بالاعتداء على مدنيين بقرية “كلكل” جنوب شرق منطقة سرف عمرة بولاية شمال دارفور أمس الأول (الخميس). وطبقاً لبيان صادر عن الحركة، بحسب (اليوم التالي) تم إطلاق الرصاص الحي صوب مساكن المواطنين بطريقة عشوائية مما أدى لإصابة ستة من أطفال القرية، وحملت الحركة الحكومة مسؤولية الاعتداء، وأشارت إلى عدم محاكمة مرتكبي “الانتهاكات والجرائم”، على حد تعبير البيان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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